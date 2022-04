Startup-ul BH Network va ține o vânzare publică cu tichete mici Startup-ul BH Network, care a adunat peste 4 milioane de dolari americani in runda de vanzare privata, ține o vanzare publica cu tichete mici. Vanzarea publica, sau public sale cum se mai numește in piața crypto este o runda cu tichete mici de 100-500 de dolari, unde investitorii mici și mijlocii pot cumpara un tichet care pareaza un numar specific de monede virtuale ale acelui start-up. Toți cei care vor sa participe nu trebuie decat sa urmareasca canalele de social media sau/si grupurile de de Telegram a celor de la BHero.com, aflandu-se ulterior cand procedura de imbarcare pentru KYC/AML… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Hospice “Casa Sperantei“, care ofera servicii de ingrijire paliativa in județul Brașov, urmeaza sa fie declarata oficial ca fiind de utilitate publica, in condițiile in care iși propune extinderea serviciilor in țara și chiar in alte state din regiune. Guvernul Romaniei va aproba in ședința…

- Primul startup crypto pentru viitor vine din Elrond și este creat de ecosystemul BH Network. Este vorba despre BHero, prima platforma din Romania dedicata freelancerilor, care funcționeaza precum Fiverr sau Toptal. BHero este dedicata insa doar pieței de criptomonede. Spre deosebire de platformele amintite…

- Dupa Subcarpati si colectia sa de succes de NFT-uri, dar si coperta Revistei Biz aparuta sub forma de NFT, acum un startup autohton a lansat o colectie de NFT-uri prin platforma Elrond. E vorba despre Stailer, o platforma de rezervari onlne pentru saloane de infrumusetare. Noile NFT-uri vor putea fi…

- Programul Rabla 2 va intra in vigoare de pe 1 iulie 2022 și se adreseaza romanilor care vor sa caseze mașini mai vechi de 15 ani fara sa cumpere un vehicul nou. Incepand cu 1 iulie va intra in vigoare programul Rabla 2, potrivit unui anunț facut ieri, de catre presedintele Asociatiei Municipiilor din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca distributia pastilelor cu iodura de potasiu catre populatie ar putea dura doua-trei saptamani. Alexandru Rafila a mentionat, insa, ca acest lucru nu se va face decat dupa o informare foarte clara a cetatenilor, transmite Agerpres. „Trebuie sa evaluam…

- Sistem online de licitatii transparente, pe tehnologie blockchain, platorma digitala pentru organizarea muncii avocatilor, aplicatie de eco-turism - acestea sunt doar trei dintre cele 44 de idei de afaceri admise la programul Innovation Labs 2022, in urma hackathoanelor de la Bucuresti, Iasi si Sibiu.…

- EL CAR angajeaza Marketing IT Manager in Bistrița. Se ofera salariu de pana la 4.500 lei / luna, tichete de masa și program de lucru redus. Aquabis recruteaza șef oficiu juric. Posturi disponibile și pentru tehnician intreținere corporala, curieri sau barmani / ospatari. ********************** EL …

- Primaria Aiud: Licitație publica pentru vanzarea unui teren intravilan de 297 mp. Data limita pentru depunerea ofertelor Primaria Aiud organizeaza licitație publica pentru vanzarea unui teren intravilan. Primaria Municipiului Aiud anunța vanzarea prin licitație publica a terenului intravilan inscris…