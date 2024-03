Startul precampaniei la Brăila: PSD cu „podul lui Tudose”, liberalii cu ciocolata „Milka PNL” și o telegondolă Precampania pentru alegerile locale de pe 9 iunie a intrat in linie dreapta și liderii locali ai PSD Braila și PNL Braila incearca sa ii convinga pe alegatori sa le ofere voturile, uzand de un arsenal de „artificii” care sa demonstreze cat de dedicați sunt intereselor comunitații, cat de mult ii respecta pe cetațeni. Mulți dintre liderii locali cu experiența in derularea campaniilor electorale susțin ca mesajele electorale transmise in precampanie sunt mult mai importante decat cele din campania electorala, cand alegatorii sunt asaltați din toate parțile, de toate partidele, cu flayere, pliante,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

