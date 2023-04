Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul SpaceX, miliardarul Elon Musk, compania care a lansat joi intr-un zbor de testare cea mai mare racheta din lume, Starship, nu a parut dezamagit de faptul ca nava spatiala uriasa a explodat la cateva minute dupa lansare, informeaza CNN și News.ro.„Felicitari echipei SpaceX pentru un test…

- VIDEO: Starship, cea mai mare racheta din istorie, a explodat la cateva minute dupa lansare. Ce spune SpaceX Noua racheta a companiei SpaceX a decolat joi in primul sau zbor de testare, dar a explodat la cateva minute dupa ce s-a ridicat de pe rampa de lansare si s-a prabusit in Golful Mexic. Compania…

- Starship, cea mai mare racheta din lume, a explodat la trei minute dupa lansare. Cele doua elemente ale rachetei nu s-au separat, racheta a inceput sa se invarta și a explodat, apoi a cazut spre Pamant.

- SpaceX a reușit sa lanseze Starship, cea mai mare racheta din lume, insa fara succes. Ambele trepte ale rachetei au explodat la trei minute dupa lansare și a explodat in aer. Cea mai puternica racheta construita vreodata nu are echipaj.

- Prima lansare a celei mai mari rachete spatiale din lume, Starship, dezvoltata de compania SpaceX pentru a realiza calatorii spre Luna si spre planeta Marte, a avut loc joi de la baza spațiala Starbase din Texas. Nava spațiala a reușit sa se ridice pana pe orbita, dar nu a reușit sa se separe dupa…

- La cateva minute dupa decolare, nava Starship a SpaceX a explodat in aer. Foarte important, cea mai puternica racheta construita vreodata nu are echipaj. Nava a prins viteza, dar apoi a inceput sa se roteasca la altitudine inainte de a exploda la aproximativ patru minute dupa ce a parasit solul. Propulsorul…

- Compania americana SpaceX a miliardarului Elon Musk a lansat joi, 20 aprilie, la a doua incercare, vehiculul spatial Starship, care a explodat pe orbita la cateva minute, informeaza The Guardian. „Nava spațiala tocmai a experimentat ceea ce numim o dezasamblare rapida neplanificata”, a spus un oficial,…

- UPDATE La cateva minute dupa decolare, nava Starship a SpaceX a explodat in aer la prima incercare de lansare. Cea mai puternica racheta construita vreodata nu are echipaj. „Starship tocmai a experimentat ceea ce noi numim o dezasamblare rapida neplanificata”, a declarat un oficial in cadrul emisiunii.…