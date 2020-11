Starea de urgență, prelungită în Ungaria până în februarie Vecinii noștrii din Ungaria vor avea stare de urgența pana pe 8 februarie 2021. Marți noapte, printr-un decret guvernamental, s-a decis prelungirea starii de urgența pana pe 8 februarie. Conform AFP, Barrons și Agerpres, restricțiile au fost inasprite in Ungaria incepand cu luna noiembrie, chiar daca numarul imbolnavirilor cu Covid-19 a inceput sa creasca din septembrie. Restricțiile urmau sa se incheie pe 11 decembrie, insa din cauza creșterii numarului de imbolnaviri s-a decis prelungirea starii de urgența pentru inca doua luni. Ungaria a raportat, miercuri, peste 4.200 de noi cazuri de Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

