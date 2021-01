Starea de sănătate a pacienților care au fost transferați în urma incendiului de la Institutul „Matei Balș” In urma incendiului care a avut loc la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” vineri dimineața peste 50 de pacienți au fost transferați la alte spitale din Capitala. Starea de sanatate a pacienților afectați de incendiul care a avut loc la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”: Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan” București: 11 pacienți, stare stabila.Spitalul Universitar de Urgența din București: 5 pacienți – 4 pacienți in stare stabila, 1 pacient intubat (ATI).Spitalul Universitar de Urgența „Elias”: 6 pacienți: stare stabila.Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

