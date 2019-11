Stare de urgență în Australia din cauza riscului producerii unui incendiu de proporţii Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu &"catastrofal&" de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Incendiile din nordul statului New South Wales (NSW) și Queensland din weekend au provocat moartea a trei persoane și au distrus peste 150 de case. Temperaturile din timpul weekendului au depasit 34 de grade Celsius, fiind însotite de vânt puternic și uscat.



Autoritățile au revizuit previziunile pentru o regiune mai mare din…

Sursa articol: hotnews.ro

