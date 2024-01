Stiri pe aceeasi tema

- Maluma se bucura de un succes remarcabil. Hit-urile sale au facut inconjurul lumii și are concerte in mai multe state. Pe langa industria muzicala, are mai multe afaceri, iar de curand, a semnat un contract cu o casa de moda franceza.

- Razboiul dintre primarul Allen Coliban și viceprimarul Sebastian Rusu are un prim verdict. Instanța a decis ca Rusu iși poate folosi biroul din cladirea Primariei, deși Coliban l-a trimis la cimitir

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu au avut o relație cu suișuri și coborașuri. Cei doi s-au casatorit și au divorțat de mai multe ori, iar vedeta a decis sa faca primul pas, de fiecare data.

- Șefa statului Maia Sandu este de partea lui Dorin Recean in scandalul cu judecatorii, izbucnit dupa ce premierul a dat numele celor 3 magistrați de la Curtea de Apel, care au anulat decizia CSE privind scoaterea Partidului Șansa din alegeri. „Toata lumea trebuie sa știe cine sunt judecatorii care iau…

- Greu sa fii primar in Romania și in Bistrița-Nasaud, chiar daca ești ales de peste 80% din populație. O dovedește Ioan Strugari, primarul comunei Parva, pe care un cetațean vrea sa-l vada dupa gratii și nu se lasa. A contestat inclusiv soluția de clasare a parchetului. Ioan Strugari are deja 3 mandate…

- Aflata de doi ani intr-un adevarat razboi cu fostul „socru” Nelson Mondial, Bianca Maria Comanici a primit o lovitura sub centura la Curtea de Apel Cluj: magistrații au diminuat despagubirile acordate de prima instanța și au obligat-o sa achite cheltuielile de judecata.

- Dan Dorin Morenciu, fostul director al Serviciului Județean de Ambulanța Neamț, mai are de așteptat pana va afla setința in dosarul in care procurorii DNA l-au acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mita. Judecatorii de la Tribunalul Bacau ar fi trebuit sa se pronunțe pe 13 noiembrie, dar deliberarile…

- CSA Steaua a notat, marti, pe Facebook, ca este a“mai aproape de victoria finala”, dupa ce in urma cu o zi Curtea de Apel Bucuresti a hotarat ca palmaresul pe perioada 1947-1998 ii apartine Clubului Sportiv al Armatei, in litigiul cu FCSB, noteaza news.ro și Agerpres.„Un nou verdict favorabil pentru…