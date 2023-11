E credincios sau nu Cristoiu! Răspunsul dat de gazetar

Gazetarul Ion Cristoiu , care a împlinit joi 75 de ani, a fost invitatul lui Marius Tucă , unde a mărturisit că de pe la 70 de ani a simțit că nu mai este suficient timp. „Timpul a trecut întotdeauna repede, pentru că am fost gazetar și am avut treabă. În fiecare zi aveam ceva în plus. Scriam… [citeste mai departe]