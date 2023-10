Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și iubita lui adora sa petreaca timpul impreuna, dar și vacanțele exclusiviste in locuri in care alții doar viseaza. De curand, cei doi au plecat din Romania intr-o alta escapada romantica și par ca s-au distrat pe cinste.

- Cristina Batlan are planuri serioase alauri de barbatul care i-a cucerit inima. Cunoscuta afacerista are toate motivele sa radieze de fericire, mai ales pentru ca lucrurile merg foarte bine in viața ei și atunci cand vine vorba de planul amoros. Vedeta se gandește sa casatoreasca cu logodnicul ei, insa…

- Flavius Nedelea este unul dintre cei mai mediatizați milionari din Romania in aceasta perioada. A ajuns celebru dupa ce a format un cuplu cu Anamaria Prodan, iar mai apoi cu Iulia Salagean. Chiar daca relațiile lui au ajuns in atenția tuturor, puțini sunt cei care știu ca a fost casatorit și a divorțat…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Andrew Tate este unul dintre cei mai controversați milionari la ora actuala. Pe data de 4 august 2023, Tribunalul București a decis ca frații Tate sa fie puși sub control judiciar, și sa scape de masura arestului la domiciliu. De curand, Cobra Tate a acordat un interviu…

- In cursul zilei de ieri, Tribunalul București a decis ca masura arestului la domiciliu sa fie inlocuita cu cea a controlului judiciar in cazul fraților Tate, Astazi, in prima zi de libertate, Andrew Tate a facut o aroganța. Milionarul britanic a cheltuit 300.000 E fara sa clipeasca.

- Abi Talent și iubita lui au petrecut momente de tandrețe și veselie la un restaurant! Paparazzi Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și au imagini rare cu celebrul trapper alaturi de femeia care i-a cucerit inima!

- In urma cu cateva zile, mai exact pe data de 18 iulie 2023, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca Andrew si Tristan Tate sa ramana, in continuare, in arest la domiciliu. Cei doi sunt privați de libertate din luna decembrie a anului trecut. De curand, Cobra Tate a facut public un mesaj in…