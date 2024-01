Stiri pe aceeasi tema

- A trecut peste o desparțire dureroasa, iar acum face lista regulilor in iubire. Diana Sar a acordat, de curand, un interviu exclusiv pentru Antena Stars in care a vorbit despre cum arata barbatul ideal in viziunea ei. Iata declarațiile exclusive ale actriței!

- Orice intra in contact cu pielea puiului tau, este necesar sa corespunda din punct de vedere calitativ, deoarece in special in primul an de viața, bebelușii sunt mult mai sensibili și mai predispuși la alergii. Crema de galbenele este un emolient foarte bine tolerat de pielea sensibila și uscata fiind…

- In ultimii ani, industria transporturilor a fost martora unor schimbari radicale datorate inovațiilor tehnologice. Printre cele mai remarcabile progrese se numara dezvoltarea mașinilor autonome și a dronelor, care promit sa redefineasca modul in care ne gandim la mobilitate și logistica. Aceste tehnologii…

- Moment important in familia Alinei Marymar! Tatal ei iși sarbatorește ziua de naștere, caci a implinit 50 de ani. Familia i-a organizat o petrecere, eveniment de la care iubita lui Tzanca Uraganu a postat și cateva imagini cu parintele ei. Iata cat de bine arata viitorul socru al manelistului!

- Laura Giurcanu a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre regulile pe care le-a stabilit cu Sanziana Negru inainte de a participa la America Express, dar și ce a invațat in urma experienței avute. Iata declarațiile facute de celebra…

- In data de 9 decembrie curent, sub egida Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinau, se va desfașura Forumul primarilor. Evenimentul, cu genericul „Viitorul administrației publice locale”, este organizat de Guvern in colaborare cu Congresul Autoritaților Locale din Moldova. La Forum au…

- „Nu am nicio problema cu actuala presedinta a ANAF, dar cred ca a venit momentul, in Romania, dupa 32 de ani, ca un presedinte al ANAF, dupa ce l-a numit prim-ministrul, sa vina sa isi faca echipa. Cunosc toate numele propuse de catre presedinta ANAF, va spun foarte clar nu am cunoscut nicio persoana,…

- Dupa ce a trecut printr-o relație toxica, Ami știe ce iși dorește de la viitorul iubit. Artista spune ca este pregatita sa se indragosteasca din nou și ca a avut de invațat o mulțime de lecții din episoadele mai puțin placute din fosta relație.