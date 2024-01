Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, Sensy și soțul ei și-au botezat fiul, eveniment planificat de mai bine de trei luni. Influencerița spune ca a trecut și prin peripeții nu doar la petrecere, ci și atunci cand a fost creștinat fiul ei, dupa ce a cerut preotului sa nu ii scufunde fiul total in cristelnița.

- Ioana Chișiu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Romania. Aceasta a plecat intr-o vacanța de lux in Turcia, insa, o imagine postata dupa Revelion a ridicat cateva semne de intrebare. Pe degetul inelar a aparut un inel ce pare a fi de logodna, insa nu a oferit mai multe detalii.

- Nemulțumiți de rezultatele echipei din ultima perioada, rapidiștii l-au transferat definitiv pe atacantul Florent Hasani (26 de ani). Acesta a oferit un prim interviu la scurt timp dupa ce și-a pus semnatura pe contractul cu formația giuleșteana. Postul de baza al lui Florent este cel de extrema dreapta,…

- Pentru Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, anul acesta a fost unul foarte bun, atat personal cat și profesional. Artista are planuri mari pentru anul 2024 și recunoaște ca mulți vor fi surprinși de schimbarile din viața ei.Lidia a povestit, in cadrul unui interviu recent, ca se pregatește intens pentru…

- Carmen Grebenișan se cunosc de mai bine de patru ani, iar inainte de a forma un cuplu, cei doi au fost buni prieteni. Influencerița recunoaște ca a avut la inceput niște temeri și ca nu știa cum va evolua relația sau daca o legatura de prietenie se va transforma intr-o poveste de dragoste.

- In urma cu o zi, Oana Radu a postat un mesaj cu privire la relația dintre ea și Catalin Dobrescu. Artista a confirmat ca nu mai este impreuna cu soțul ei, deși acum mai bine de o saptamani, partenerul cantareței ii facea declarații de dragoste și parea ca sunt mai fericiți ca niciodata.

- Irina Deaconescu este cea mai frumoasa soție a unui fotbalist roman și se lauda și cu rezultate foarte bune in afaceri. Irina formeaza un cuplu fericit alaturi de Cristi Manea de la CFR Cluj. Influencerița a caștigat intr-un an mai mult decat un roman de rand in toata viața.Partenera de viața a fundașului…

- Monica Tatoiu spune ca nu a fost niciodata rasfațata familiei și ca mai degraba, cel care a fost alintat mai mult de parinți a fost fratele ei. Femeia de afaceri spune ca a fost de mica invațata sa fie puternica și sa faca fața greutaților.