Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba și Daniel Balaciu, barbatul care și-a mutilat partenera de viața cu numeroase lovituri de ciocan, vor avea prima confruntare in fața oamenilor legii vineri, 22 septembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre victima, aceasta dezvaluind ca nu ii este deloc ușor sa treaca prin momentele de fața.…

- Fostul iubit al Loredanei Chivu nu pare sa renunțe atat de ușor, din contra. Barbatul face acuzații grave și susține ca a depus plangere penala. Vedeta susține ca fostul ei partener minte și nu știe cum sa faca pentru a se razbuna.

- Ozana Barabancea este una dintre cele mai iubite și apreciate voci feminine ale Romaniei. Este vazuta mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu ca, de fapt, celebra artista ascunde o drama de-a dreptul sfașietoare! Și-a pierdut mama la varsta de 14 ani, iar de atunci traiește cu dorul in suflet. Intr-un…

- Șoferul drogat din 2 Mai a devenit ținta multor reacții de revolta din partea oamenilor, dupa ce a omorat doi tineri. Ei bine, se pare ca una dintre prietenele lui nu este de aceeași parere. Tanara a decis sa il susțina necondiționat și a scris un mesaj șocant.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mariana Moculescu i-a adus acuzații grave lui Horia Moculescu. Vedeta susține ca fostul ei soț o manipuleaza pe fiica ei, Nidia Moculescu. Iata ce declarații a facut fosta partenera a artistului!

- Cristina Spatar este dispusa sa lupte pentru pensia alimentara a copiilor sai. Vedeta spune ca a caștigat in instanța procesul, dar barbatul a cerut sa plateasca o suma mai mica fața de cea inițiala, așa ca, au ajuns, din nou, in aceeași situație.

- Horia și Mariana Moculescu au pus capat casniciei pe care o aveau, in urma cu aproximativ 23 de ani. Din mariajul celor doi a rezultat Nidia, care astazi are 33 de ani. Descopera, in randurile de mai jos, cu ce traume s-a confruntat in copilarie, pe vremea cand parinții ei inca erau impreuna. Nidia…