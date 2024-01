Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul a fost motiv de dubla sarbatoare in familia Hagi. Magia sarbatorilor a fost completata de un moment de neuitat: cununia civila a lui Ianis Hagii și Elena. Parinții lor au fost protagoniștii unei seri pline de emoție și zambete, la care au participat aproximativ 400 de invitați.

- Soția lui Marian Mexican numara orele pana cand va deveni mama. Ana-Maria este insarcinata pentru prima data, iar cei doi sunt nerabdatori sa iși cunoasca fetița. Micuța va veni pe lume intr-un moment cu totul speciala, caci maine, Marian Mexicanu iși sarbatorește ziua de naștere.

- Nea Marin a dezvaluit care este secretul casniciei fericite alaturi de soția lui, femeia in brațele caria și-a gasit liniștea de 45 de ani. Celebrul coregraf are toate motivele sa se considere un barbat implinit. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Fanii se tot intreaba de ce Gina Pistol și Smiley nu arata niciodata chipul fiicei lor pe internet. Iata ce dezvaluiri a facut prezentatoarea TV despre aceasta situație, dar și cum stau lucrurile, de fapt!

- Impreuna de deceniu, in ciuda gurilor rele care nu le dadeau prea multe șanse, frumoasa Antonia și Alex Velea confirma ca, in sfarșit, se vor casatori la anul. Cele doua vedete au impreuna doi baieți, Dominic (8 ani) și Akim (6 ani). Nici Antonia și nici Velea nu sunt la prima casatorie. Ea a avut o…

- Otilia Bilionera și soțul ei s-au casatorit civil in Turcia, la cateva luni distanța de cand iubitul ei a cerut-o in casatorie. Cei doi și-au dorit ca evenimentul sa fie restrans și s-au gandit și la marea petrecere, care va avea loc anul viitor.

- Alice Peneaca se pregatește de un eveniment important in viața ei și a lui Dragoș Calimente! Vedeta din showbiz-ul romanesc a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre petrecerea de botez a fiicei sale. Alice Peneaca a marturisit ce…

- Ana, partenera de viața a celebrului artist Marian Mexicanu, iși dorește ca ziua nașterii copilului lor sa coincida cu ziua de naștere a soțului ei. Cei doi se pregatesc cu bucurie pentru a deveni parinți de fetița.