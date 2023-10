Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Catalin Predoiu ar trebui „sa iși faca ordine” in Ministerul de Interne, este de parere Gheorghe Ialomițianu. Politicianul a vorbit despre fenomenul traficului și al consumului de droguri aratand spre cazurile de polițiști și alți reprezentanți ai autoritaților care au legatura cu astfel…

- Un gorjean din comuna Baia de Fier a trecut prin momente teribile, in seara de 18/19 septembrie 2023, cand un urs a patruns in locuința acestuia. Animalul salbatic a spart ușa și a intrat in casa cautand hrana.

- Lumea justiției din Romania este in stare de șoc, dupa ce o judecatoare de doar 32 de ani a fost gasita moarta in propria locuința. Polițiștii au dechis dosar pentru moarte suspecta și incearca sa vada cum s-a intamplat tragedia.Polițiștii au fost alertați chiar de catre colegii judecatoarei, dupa…

- Un artist roman spune ca poate sa vada aura oamenilor din jur, dar de care și-a dat seama in urma cu mai mulți ani. De atunci, spune ca poate sa iși dea cu ușurința seama de unele lucruri și ca nu este nimic neobișnuit la mijloc, doar multe exerciții de acest fel.

- O femeie de 69 de ani, din Cugir, a fost gasita spanzurata, in locuința sa. Aceasta statea singura și a fost gasita de un membru al familiei sale care a anunțat poliția, ieri, 5 septembrie 2023, in jurul orei 14.00. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, in vederea efectuarii…

- Otilia Bilionera s-a logodit recent cu partenerul ei de viața de origine turca, insa cu toate ca deja s-a mutat in Turcia și sta mai mult la el decat in Romania, cantareața a vrut sa aiba și ”cuibușorul” ei in țara. Astfel, in urma cu doar cateva luni ea și-a achiziționat un apartament de lux in București.…

- Romania este corigenta la atragerea fondurilor europene, iar acum risca sa rateze și zecile de miliarde de euro pe care i-ar putea accesa prin PNRR. Analistul financiar Adrian Negrescu explica de ce nu reușim de 15 ani sa luam banii oferiți de Bruxelles și de ce nu putem depași acest cerc vicios

- In interiorul Guvernului se discuta mai multe teme foarte importante. Un pachet de masuri economice, iar in paralel se lucreaza la finalizarea legii pensiilor.Surse guvernamentale ne-au precizat ca se ia in calcul eliminarea subvenției in domeniul contrucțiilor, iar in urma masurii salariul minim…