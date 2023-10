Stiri pe aceeasi tema

- Cucu de la Noaptea Tarziu are o relație frumoasa alaturi de Rebeca Stanescu, o tanara in varsta de 28 de ani. Cei doi se iubesc de cateva luni și pare ca totul devine serios intre ei. Artistul are și cateva metode prin care iși rasfața partenera.

- Alexis Beka Beka, 22 de ani, a stat trei ore și jumatate pe parapetul unui pod, amenințand sa sara de la peste 100 de metri. Mijlocașul defensiv de la Nice, fostul coleg al lui Rareș Ilie (20), suferea de depresie de mai multe saptamani. Faptul ca nu a jucat niciun minut in acest start de sezon l-a…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre noul iubit, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artista a dezvaluit cine este barbatul pe care l-a ținut ascuns, dar a spus și ce reguli stricte i-a impus ca sa intre in viața ei. Iata ce informații exclusive a oferit vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Mihaela Radulescu este o persoana cu zambetul pe buze tot timpul, insa puțini știu ce drama ascunde vedeta. Așadar, care este suferința pe care Mihaela Radulescu a ascuns-o toata viața. Drama din tinerețe care a marcat-o și o urmarește și acum: ”Uitasem de poveste, aveam 18 ani!”. Marea drama a Mihaelei…

- Activista pentru clima Greta Thunberg a ajuns in fața unui tribunal din Malmo pentru ca nu a respectat ordinul poliției de a parasi un protest pentru clima desfașurat la 19 iunie in orașul Malmo, in sudul țarii. Thunberg a sosit inainte de audiere și nu a vorbit cu presa. In ziua incidentului, Thunberg…

- Cu toate ca este in stare de suspendare provizorie, Simona Halep (31 de ani) a fost inclusa de organizatori pe lista participanților la US Open 2023. Turneul care va debuta peste mai puțin de o luna ar putea reprezenta o adevarata lovitura data de sportiva din Constanța. Aceasta nu a aflat, inca, ce…

- Din dorința de a-și face un selfie, un suporter a provocat o adevarata zapaceala duminica, in cea de-a 15 etapa a Turului Franței. Mai mulți cicliști au cazut precum piesele de domino, relateaza BBC.