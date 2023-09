Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba e dispusa sa faca pace cu familia inca soțului ei, cel care a vrut-o moarta pe vedeta. Deși a incercat sa se impace cu socrii, dar și cu fratele lui Daniel Balaciu, Dana Roba susține ca nu se vrea și in continuare cu toții mint. Recent, socrii și cumnatul ei au fost audiați.

- Daniel Balaciu ramane in spatele gratiilor inca 30 de zile! Deși se considera nevinovat, magistrații au decis sa prelungeasca masura arestului preventiv, dupa ce acesta a mutilat-o cu un ciocan pe Dana Roba și a adus-o in pragul morții. Dupa aflarea veștii, avocatul lui Daniel Balaciu a facut declarații…

- In urma cu doua luni, Dana Roba ajungea in stare foarte grava la spital, dupa ce soțul ei o batuse cu un ciocan in cap și a lasat-o intr-o balta de sange. Medicii au fost ingroziți de ce au vazut și nu i-au dat șanse de supraviețuire, insa ca prin miracol make-up artistul și-a revenit și astazi și-a…

- Dana Roba a fost mai mult moarta decat vie in urma cu doua luni, iar asta nu o spunem noi, ci medicii care s-au ingrozit atunci cand au primit-o la spital cu capul spart și mainile rupte. Vedeta a fost mutilata de tatal fetițelor sale, iar cei doi se vor intalni la tribunal fața-n fața pentru prima…

- In urma cu aproape doua luni, Dana Roba a fost mutilata de-a dreptul de catre soțul ei, Daniel Balaciu. Intr-un exces de furie, barbatul a lovit-o pe vedeta pe neașteptate, in timp ce aceasta dormea, cu ciocanul in cap, iar Dana Roba a ajuns la spital mai mult moarta decat vie, medicii dandu-i 0 șanse…

- Dana Roba ii va cere despagubiri uriașe, in instanța, soțului ei, Daniel Balaciu, care a macelarit-o cu ciocanul: ”Nu-l iert”, ne-a declarat ea, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Femeia care a vazut moartea cu ochii are nevoie de 10.000 de euro, pentru cele trei operații, la cap și la maini. Disperata,…

- Dana Roba trece prin cele mai grele momente ale vieții sale dupa chinurile supusa de fostul soț. Vedeta se bucura, insa, de sprijinul multor oameni, care ii ințeleg perfect suferința. Totuși, mai exista și persoane care sunt impotriva ei și nu ii dau dreptate, iar printre ele se numara și fostul ei…

- Deși a putut articula cateva cuvinte dupa ce s-a trezit din coma, Dana Roba este inca in pericol de moarte. La inceputul lunii iunie, Dana Roba a fost atacata cu bestialitate de soțul ei, Daniel Balaciu, care a lovit-o cu bestialitate cu ciocanul in zona craniului. Sora ei a oferit detalii infioratoare…