- Concurenții de la Power Couple au o mulțime de provocari, dar unele dintre ele ii emoționeaza la maxim. De data aceasta, ei și-au citit scrisorile și au avut parte de momente pline de iubire. Anamaria Ionescu a fost surprinsa de mesajul primit de la soțul ei, Tudor.

- Incident la metrou, marți seara. Doua garnituri de metrou s-au ciocnit, in București! Calatorii au intrat in panica, primele informații de la fața locului, ce au transmis reprezentanții Metrorex. Doua garnituri de metrou s-au ciocnit, in București Potrivit unui anunț transmis de reprezentanții Metrorex,…

- Roxana Blenche a transmis un mesaj emoționant dupa eliminarea de la Power Couple Romania. In ediția de pe 21 februarie 2024, ea și soțul ei, Catalin Bucur, au parasit emisiunea in urma voturilor primite din partea celorlalte cupluri.

- Un tanar care a incercat sa ucida un minor, intr-un bar din Alba, trimis in judecata pentru tentativa de omor. Ce s-a intamplat Tentativa de omor intr-un bar. Un tanar din comuna Roșia de Secaș a fost recent trimis in judecata pentru tentativa de omor. Dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții…

- Noi detalii au ieșit la iveala in ancheta in care este implicat Vlad Pascu. Mai mult decat atat, parintii celor doi studenti omorati cu masina la 2 Mai de Vlad Pascu sunt revoltati, dupa ce tanarul care a condus sub influența substanțelor interzise i-a chemat la mediator cu intentia de a le oferi bani.…

- Dana Roba a avut un nou proces cu Daniel Balaciu, iar de aceasta data, make-up artistul a plecat din sala de judecata cu un gust amar. Cateva ore mai tarziu, Dana Roba a dezvaluit pr8n ce a trecut in acele momente și ce s-a intamplat intre cei doi, atunci cand au dat ochi in ochi.

- Dupa ce a fost mai mult moarta decat vie, batuta cu bestialitate de catre soțul ei, Dana Roba e in continuare amenințata de catre barbatul care a vrut sa o ucida. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ceea ce ii transmite Daniel Balaciu din inchisoare. Mai mult de atat, vedeta ne…

- Intr-un gest surprinzator și cu totul neobișnuit, un barbat din Romania a hotarat sa-și dea proprii parinți in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul atunci cand l-au adus pe lume. Acesta, cu varsta de 27 de ani, considera ca prin aceasta acțiune vrea sa le ofere o lecție și sa le aminteasca ca nu…