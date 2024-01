Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ronald Gavril de puțin timp, insa este mai fericita ca niciodata. Prietenul impresarei a facut dezvaluiri despre relația acesteia.Anamaria Prodan radiaza de fericire, dupa ce in viața ei a aparut Ronald Gavril. Divorțul de Laurențiu…

- Alina Pușcau, in varsta de 42 de ani, este unul dintre cele mai apreciate modele. Vedeta a facut furori la lumea mondena internațioanala, iar cel care a cerut-o de soție a fost nimeni altul decat Vin Diesel. Deși a avut o viața așa cum a vrut, actrița cu a fost scutita de probleme.Ei bine, Alina Pușcau…

- Ramona Badescu a dezvaluit ce face in fiecare noapte inca din perioada copilariei. De la ce obicei nu se abate niciodata vedeta. Ce a marturisit intr-un interviu exclusiv pentru postul de televiziune Antena Stars.

- Denisa Despa a fost nevoita sa ceara din nou ordin de protecție impotriva fostului iubitul. Ce a simțit vedeta in momentul in care l-a vazut pe barbat in sala de judecata. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Anamaria Prodan a fost o surpriza placuta pentru toți concurenții de la America Express. Echipa formata din Romica și Catalin Țociu au avut grija de vedeta toata ziua și s-au asigurat ca fac probele corect. Impresara a fost șocata de modul in care traiesc locuitorii din Ecuador, dupa ce a intrat intr-o…

- Anamaria Prodan i-a dat „fatala” lui Laurențiu Reghecampf! La mai bine de un an de la momentul desparțirii de barbatul alaturi de care credea ca iși va petrece tot restul vieții, celebra impresara a ales un mod cu totul inedit de a transmite ca a incheiat acest capitol al vieții sale, cu o dedicație…

- Anamaria Prodan a decis, impreuna cu copiii sai, sa ștearga toate pozele cu Laurențiu Reghecampf ce tronau inca pe pereții vilei de la Snagov. Erau ultimele amintiri ale familiei cu Reghecampf, potrivit Click!.