- Standard & Poor's (S&P) a confirmat vineri seara ratingul Romaniei la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a mentinut perspectiva negativa, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Ratingul BBB- este cel mai scazut din categoria recomandata…

- Agentia de rating Moody's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a modificat perspectiva de tara de la stabila la negativa, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat…

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia…

- Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei de la stabila la negativa și se asteapta la un deficit de 8% și o contracție economica de 5,9%, in 2020 Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului…