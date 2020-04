#staiacasa. Biopolitica în democrație Statul medieval despotic folosea tehnici represive de biopolitica menite sa puna în evidența suveranitatea monarhala. De la țeapa domnitorului valah Vlad pâna la execuțiile de lânga Turnul Londrei, suveranul medieval, ca stapân terestru al vieții și al morții, regiza moartea supușilor în cel mai minuțios detaliu și îi dadea amploarea unui adevarat eveniment social, celebrat public, inclusiv liturgic ca eliberarea de sub pedeapsa suveranului pamântesc și trecerea catre Suveranul Ceresc. Astazi, moartea nu este doar un eveniment foarte privat și chiar tabuu,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

