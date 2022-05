Stagflația este aici pentru a rămâne. Prețuri ridicate, economie împiedicată O recesiune globala nu este iminenta, dar trebuie sa ne pregatim pentru creșterea costurilor și incetinirea creșterii economice. „Nu cred ca va exista o recesiune supriza dupa o perioada de stagflație, dar prețurile vor ramane permanent mai mari decat inainte de razboiul din Ucraina, pentru simplul motiv ca livrarile rusești de multe materii prime vor […] The post Stagflația este aici pentru a ramane. Prețuri ridicate, economie impiedicata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

