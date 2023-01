SRI cumpără elicoptere! Vânzătorul are sediul în România Serviciul Roman de Informații va cumpara 6 elicoptere medii-grele de la Airbus Helicopters Romania. Acordul cadrul a fost semnat in cursul zilei de 25 ianuarie, iar valoarea acestuia este de 160 de milioane de euro, fara TVA, informeaza Aviația Magazin . „Incheierea acestui acord s-a realizat in urma procedurii de achizitie publica cu numarul CN 1043132/28.05.2022, respectiv prin publicarea in JOUE a anuntului nr. 2022/S 104-292373/31.05.2022. Achizitia elicopterelor multifunctionale in valoare de 161.000.000 euro fara TVA s-a realizat in baza Hotararii de Guvern nr. S-390 din 23.03.2022 privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

