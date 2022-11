Musk a criticat comisionul pe care Apple il percepe dezvoltatorilor de software pentru achizitiile in aplicatie si a postat o meme in care sugereaza ca este dispus ”sa mearga in razboi” in loc sa plateasca acel comision. Musk a mai sugerat ca Apple a amenintat ca va bloca Twitter din magazinul sau de aplicatii, desi nu a explicat de ce. Spotify a depus anterior plangeri antitrust impotriva producatorului de iPhone-uri din Europa, iar Epic Games a dat in judecata Apple in Statele Unite in 2020. De la cumpararea Twitter luna trecuta, Musk a dezvaluit planuri de a percepe utilizatorilor 8 dolari…