- SCM Bacau are trei concurente la intrecerile continentale pentru juniori 1: Adnana Vrinceanu, Ștefania Zediu și Ramona Verman Ieri, la Ierusalim (Israel), s-a dat startul Campionatelor Europene de atletism Under 20. La intrecerile continentale pentru aceasta categorie de varsta, SCM Bacau are trei reprezentante:…

- O știre de ultima ora ne face deosebit de mandri de Vlad Turcu. Careianul nostru s-a calificat in finala Campionatelor europene de juniori de la Ierusalim! Vlad Turcu a reușit o aruncare a suliței de 68,84m și a obținut astfel a șasea performanța din concurs. Urmarim cu interes European Athletics…

- FOTO: Blajeanca Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia), in finala la Europenele Under 20, dupa ce a caștigat seria la 3000 metri obstacole Mihaela Blaga, atleta din Blaj legitimata la CSU Alba Iulia, s-a calificat astazi in finala probei de 3000 de metri obstacole din cadrul Campionatului European Under 20…

- La cea de a 27 a editie a Campionatelor Europene de atletism rezervate juniori 1 Under 20 , care se disputa in Israel, la Ierusalim, intre 7 si 10 august, participa si reprezentantul Dobrogei Alin Mihai Savlovschi ACS Atletic Delta Chilia Veche CS Medgidia; antrenor, Sandu Nicolae . Desi are doar 17…

- David Popovici va fi live video, de la ora 14:21, in direct in AntenaPLAY si pe Antena 1, in finala probei de 100 metri liber de la Campionatele Mondiale de inot. David Popovici este campionul mondial en-titre in „proba regina” a natatiei. Finala de la 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de…

- Sportivii sectiei de atletism a CSM Ploiesti au participat, la Craiova, la Cupa Romaniei pentru Seniori si U20, reusind sa obtina 8 medalii: doua de aur, prin Antonia Bodnariuc la 3000 metri obstacole si stafeta de 4×100 metri, trei de argint, prin Antonia Bodnariuc la 5000 metri, Cristian Esanu la…

- Clubul Sportiv Municipal Constanta continua sa scoata sportivi pe banda rulanta iar acestia nu dezamagesc. Tinerii de la CSM Constanta merg la fel de fel de competitii si se intorc de fiecare data cu salbe de medalii, ceea ce aduce cinste orasului de la malul marii. Un ultim exemplu este sectia de natatie…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, iar Ilie Sprincean si Oleg Nuta s-au impus in Finala A a probei de Canoe-2 pe 1.000 metri, sambata, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria).