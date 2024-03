Stiri pe aceeasi tema

- Eleva Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava Giulia Chiriac este caștigatoarea etapei naționale a Concursului de Discurs Public in Limba Engleza, de la București, de la finele saptamanii trecute, rezultat ce o propulseaza in finala internaționala a competiției, de la Londra.Giulia ...

- In perioada 9-10 marie 2024 a avut loc la București finala Campionatului Național Indoor rezervat U 20 . La acesta competiție au fost și reprezentați ai județului Suceava. Sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei s-au intors acasa cu 2 medalii de Campion Național. In proba feminina sportiva Costiuc Claudia…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a participat, de 1 martie, la un eveniment dedicat Marțișorului, alaturi de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinau. Liderul Partidului Național Liberal a fost insoțit la eveniment de prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. ”O reala bucurie sa ma aflu…

- Luptatoarea romana Andreea Beatrice Ana a devenit joi campioana europeana la categoria 55 de kilograme. Ea a invins in categoric in finala competiției de la București pe moldoveanca Mariana Draguțan. In drumul spre finala, Ana a invins o bulgaroaica, o ucraineanca și o luptatoare germana. Dupa medaliile…

- Sportiva Ana Andreea Beatrice s-a calificat, miercuri, in finala Campionatului European de Seniori de la Bucuresti, la categoria 55 kg. Ana Andreea Beatrice a invins-o in semifinale pe Anastasia Blayvas, adversara din Germania, scor 9-3., conform Mediafax.Romanca, dubla Campioana Europeana,…

- Anastasia Nichita se pregatește in forța pentru turneul continental, programat saptamina viitoare, la București, Romania. Acolo, Republica Moldova va fi reprezentata de șapte sportive, printre care Irina Ringaci și Mariana Draguțan. „Avem o echipa de fete bune, puternice, așa cum a fost demonstrat anterior.…

- ”In data de 21.12.2023, compania CEZ Vanzare a fost achizitionata de Premier Energy. Tranzactia va intra in vigoare dupa parcurgerea prealabila a tuturor procedurilor legale necesare. Premier Energy este furnizor de gaze pentru consumatori casnici si non-casnici (din zona de retail, industrie, comert),…

- A doua ediție a Turneului Internațional de lupte „Cupa Stefan Cel Mare” a adunat peste 180 de concurenți la lupte greco romane si lupte feminine. Au participat sportivi din Turcia,Republica Moldova,Ukraina si multe cluburi din Romania. Sportivii radauteni au obținut urmatoarele rezultate: Loc 1 Lungu…