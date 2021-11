Stiri pe aceeasi tema

- Bernadette Szocs (26 de ani) a reușit calificarea in „16-imile” Campionatului Mondial de tenis de masa de la Houston (Texas), dupa ce a invins-o categoric pe Natalia Bajor, scor 4-1 (11-5, 13-11, 9-11, 12-10, 11-5). In primul tur, Szocs s-a impus in fața Paulinei Vega, scor 4-0 (11-2, 11-5, 11-4, 11-4). …

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs este ultima tricolora „supravietuitoare” pe tabloul feminin de simplu din cadrul Campionatelor Mondiale de la Houston (Texas, SUA). „Bernie” a invins-o, in 16-imi, cu scorul de 4-2 (13-11, 11-9, 3-11, 11-9, 4-11, 11-9), pe Jihee Jeon (Coreea de Sud,…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette și austriaca Sofia Polcanova intalnesc, in aceasta seara, perechea japoneza Kasumi Ishikawa/Miu Hirano in 16-imile de finala ale probei de dublu fete din cadrul Campionatelor Mondiale de tenis de masa de la Houston, din Statele Unite ale Americii. In aceeași faza, Elisabeta…

- Nici nu s-a ajuns bine in fazele superioare ale Campionatelor Mondiale individuale de tenis de masa de la Houston (Texas, SUA), ca randurile Romaniei se „subtiaza” vazand cu ochii. Constantenii Elizabeta Samara si Cristian Pletea au fost eliminati din probele de simplu! Dintre jucatoarele antrenate…

- Jucatoarele romane Bernadette Szocs si Andreea Dragoman s-au calificat, miercuri, in saisprezecimile de finala ale probei feminine de simplu a Campionatelor Mondiale de tenis de masa de la Houston (Texas), conform agerpres. Szocs a trecut in turul secund de poloneza Natalia Bajor cu scorul de 4-1…

- Toate cele patru reprezentante ale Romanei, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu si Andreea Dragoman, au trecut de primul tur al probei de simplu, marti, in ziua inaugurala a Campionatelor Mondiale de tenis de masa de la Houston (Texas), in timp ce la masculin doar Cristian Pletea a…

