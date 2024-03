Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan, Benfica, Olympique Marseille, AS Roma, Freiburg, Qarabag FK, Sparta Praga si Sporting Lisabona s-au calificat, joi seara, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, informeaza Agerpres. AC Milan a cedat cu 2-3 la Rennes, in mansa secunda a play-off-ului pentru calificarea in optimile…

- CS Dinamo Bucuresti și CSM Constanța evolueaza in grupa a 4-a Main Round (principala) a EHF European League, unde se intrec cu: Fuchse Berlin din Germania (care este deținatoarea trofeului) și Sporting Lisabona din Portugalia. Etapa inaugurala a avut loc marți, 13 februarie, cu meciurile: CSM Constanța…

- Antrenorul Andre Villas-Boas si-a lansat, miercuri seara, candidatura la presedintia clubului FC Porto, cu care a castigat Europa League in 2011 si care este condus de peste 40 de ani de principalii oameni forte din fotbalul portughez, informeaza AFP."Sunt candidat le presedintia FC Porto", a anuntat…

- Portimonense – Sporting Lisabona 1-2. Sporting a revenit pe primul loc in Portugalia dupa ce a invins-o cu mari emotii pe Portimonense, exclusiv in AntenaPLAY. A fost 2-1, iar golul victoriei a venit dupa o executie cu calcaiul a lui Paulinho, in minutul 80. Dupa aceasta victorie, Sporting a acumulat…

- Romania nu va avea niciun reprezentant in primavara europeana din Europa League. Rakow, formația lui Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, a pierdut 0-4 cu Atalanta și a incheiat pe ultimul loc grupa D. ...