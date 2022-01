Stiri pe aceeasi tema

- Boxing Day este o sarbatoare care isi are originea in Marea Britanie. In a doua zi de Craciun se obisnuia sa se ofere cadouri celor nevoiasi, dar acum este mai mult legata de startul reducerilor in marile magazine. In acelasi timp, in mod traditional, sunt programate meciuri de fotbal de Boxing…

- FC Buzau a aflat programul ultimelor trei partide oficiale pe care le mai are de disputat pana la finalul anului, iar toate intalnirile vor fi transmise in direct de televiziunile de profil. Vor fi doua meciuri in campionatul Ligii 2, acasa cu FC Brasov si in deplasare la CSA Steaua Bucuresti, precum…

- Agenția pentru Eficiența Energetica (AEE), in parteneriat cu Primaria municipiului Chișinau, Direcția Generala Educație, Tineret și Sport a organizat marți, 16 noiembrie curent, evenimentul de premiere a caștigatorilor concursului de creație „Saptamana eficienței energetice in școala mea”, ce s-a desfașurat…

- Doi studenți de la Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport sunt suspectați de circulație ilegala de droguri, în favoarea unui grup criminal organizat. Aceștia au fost plasați în arest preventiv, dupa ce la sfârșitul saptamânii trecute ofițerii Antidrog de la INI…

- Lionel Messi a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului catalan Sport, ca si-ar dori sa revina la FC Bareclona in functia de secretar tehnic, potrivit news.ro. "Mereu am spus ca mi-as dori sa ajut clubul sa mearga bine. As vrea sa fiu secretar tehnic la un moment dat. Nu stiu daca va…

- O pereche de pantofi de sport purtați de starul baschetului american Michael Jordan a fost vanduta la licitație cu suma record de 1,47 milioane de dolari, relateaza BBC. Jordan a folosit perechea de Nike Air...

- Deputatul USR PLUS, Brian Cristian susține tinerii. Legea Tineretului fixeaza cadrul legal de organizare, desfașurare și finanțare a organizațiilor de tineret. „Am votat in Comisia pentru Tineret și Sport un proiect ținut prea multa vreme in sertare: Legea Tineretului Noua Lege a Tineretului reprezinta…

- In perioada 30 iulie – 1 octombrie a.c., la nivelul județului Dambovița, a fost implementat proiectul de tradiție adresat tinerilor, denumit „Tineri (IN)formați”, rezultat al unei bune colaborari intre Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Dambovița și Direcția Județeana…