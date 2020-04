Stiri pe aceeasi tema

- Noul manager al Spitalului Județean de Urgența Suceava este de joi doctorul militar col. Daniel Ionut Derioiu. Acesta a preluat funcția dupa ce fostul director, Florin Filip, și-a dat demisia miercuri, in nici o saptamana de activitate. Spitalul din Suceava este un focar de coronavirus și 200 de cadre…

- Municipalitatea suceveana a achizitionat un aparat de testare pentru noul coronavirus, produs in Coreea de Sud, a anuntat joi primarul Ion Lungu potrivit Agerpres. "Astazi am semnat un contract cu firma Praxis Medica din Iasi pentru aducerea unui aparat de testare pentru noul coronavirus, tip PCR.…

- Autoritatile au anuntat ca au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Toate cele trei decese au fost raportate in Suceava. Numarul deceselor la nivel național a anuns la 11.Este vorba despre un barbat, in varsta de 59 ani, pacient al Spitalului Județean de Urgența…

- Un bebelus din Comanesti a fost internat, joi, in Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, cu simptome respiratorii acute, care i-au reaparut la cateva zile de la intoarcerea din regiunea Veneto - Italia, noteaza Agerpres. Bebelusul a avut simptome respiratorii acute si inainte…