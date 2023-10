Spitalul Județean Neamț: Încă o demisie ambiguă la nivelul echipei manageriale In condițiile in care nu se știe foarte clar daca exista sau nu exista inregistrarea la Consiliul Județean Neamț a demisiei depusa de Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, alaltaieri, 4 octombrie, pe unul din grupurile de dialog intern din spital, membrii au citit siderați ceva ce semana a demisie a directorului medical, de data aceasta. In același timp, conținutul actului era mai mult o justificare a neputințelor și nevoințelor echipei manageriale, cu accent pe activitatea directorului medical care, sa nu uitam, are un rol principal in acreditarea spitalului.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

