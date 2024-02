Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Targoviște are nevoie urgenta de mai mulți medici in aceasta perioada! Cea mai mare unitate spitaliceasca din județul Dambovița a scos la concurs, in aceasta perioada, 4 posturi de medic specialist și 2 posturi de medic rezident – anul V – in specialitatea Medicina de Urgența.…

- Inca 600 de posturi de medici vor fi ocupate prin concurs, in urma deciziei pe care Guvernul a luat-o saptamana trecuta. Executivul mai deblocase in luna ianuarie alte 7000 de posturi de medici, inclusiv stomatologi, precum si de asistenti, posturi blocate din cauza restrictiilor impuse angajarilor…

- Guvernul Romaniei a aprobat prin Memorandum organizarea de concurs pentru ocuparea a 2.226 de posturi in unitațile sanitare din subordinea autoritaților locale: 706 posturi de medici 746 posturi de asistenți medicali 470 posturi de personal medical auxiliar 75 de posturi pentru TESA 45 de posturi…

- Angajari la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia: Doua posturi de medic, scoase la concurs. Care sunt specializațile cautate Angajari la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia: Doua posturi de medic, scoase la concurs. Care sunt specializațile cautate Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia scoate…

- Recenta numire a unei noi persoane in funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența Targoviște, se pare o „persoana de casa” a partidului de la putere, a fost taxata dur de opoziția din Dambovița! Deputatul USR Daniel Blaga reclama nesfarșite probleme la cea mai mare unitate medicala din județ,…

- Spitalul Orasenesc Harsova organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 patru posturi de executie pentru medici specialisti astfel: 1 post medic medic rezident an terminal specialist A.T.I. ndash; norma intreaga, perioada nedeterminata, compartiment A.T.I. 1 post medic specialist…

- Spitalul Orasenesc Cernavoda, cu sediul in orasul Cernavoda, str. Gheorghe Doja nr. 1A, judetul Constanta, organizeaza pentru ocuparea pe perioada nedeterminata cu norma intreaga a urmatoarelor posturi contractuale vacante:ndash; 1 post Asistent medical generalist ndash; Compartiment Reumatologie, post…

- Ancheta a Politiei, dupa ce o batrana dintr-un azil a murit de frig: Femeia a ajuns la spital cu o temperatura a corpului de 28 de grade CelsiusPolitistii din judetul Dambovita investigheaza conditiile decesului unei femei de 88 de ani, internata intr-un azil din localitatea Mereni. Ancheta a fost…