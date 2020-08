Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad a fost inclus in Programul Național de Boli Cardiovasculare, astfel ca aici se vor putea realiza proceduri medicale pentru care, pana acum, cetațenii apelau la alte centre medicale din țara. „Includerea in acest program inseamna ca dispozitivele medicale și materialele sanitare necesare unor intervenții cardiovasculare – specifice tratamentului pacienților […] Articolul Spitalul Județean din Arad, inclus in Programul de Boli Cardiovasculare. Ce proceduri medicale noi se vor putea realiza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .