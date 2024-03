Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a lansat a doua editie a „Ghidului asiguratului”, care se adreseaza atat persoanelor asigurate, cat si celor neasigurate, și prezinta pe ințelesul tuturor care sunt serviciile medicale la care au dreptul si cum pot accesa aceste servicii. Ghidul cuprinde…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe, din grupul Renew Europe, afirma ca l-a reclamat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe premierul Marcel Ciolacu pentru declaratiile pe care acesta din urma le-a facut privind concediul medical. „Dupa ce ca pune taxa pe boala ca sa faca rost de…

- Ieri, Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice a solicitat autoritatilor eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale pentru pacientii cronici si cu boli rare. „Reglementarile din Romania au mers multa vreme pe considerarea pacientilor cronici ca fiind asistati social, pensionari,…

- Romanii care se prezinta la camera de garda a spitalelor fara o urgența sau un bilet de trimitere de la medic ar putea fi obligați sa plateasca pentru serviciile medicale. Indiferent ca sunt asigurați medical sau nu, romanii care se prezinta la camera de garda a spitalelor fara o urgența sau un bilet…

- Romanii care se prezinta la camera de garda fara sa aiba o urgența sau bilet de trimitere ar putea fi puși la plata serviciilor medicale Romanii care se prezinta la camera de garda fara sa aiba o urgența sau bilet de trimitere ar putea fi puși la plata serviciilor medicale Romanii care se vor prezenta…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, Guvernul de la Roma a implementat o noua taxa in valoare de 2.000 de euro pentru rezidenții straini care doresc sa beneficieze de servicii medicale in cadrul sistemului național de sanatate din Italia. Aceasta masura face parte dintr-un efort al guvernului de a reduce costurile…

- Romanii care nu sunt angajați sau care nu realizeaza venituri fiscale, pot beneficia totuși de servicii medicale decontate de catre Casa de Asigurari de Sanatate, dar trebuie sa-și plateasca contribuțiile pentru sanatate din propriul buzunar. Potrivit legii, asigurarea sociala de sanatate e optionala…

- Acolo unde instituțiile statului roman au uitat de romani, Caravana Medicala vine in sprijinul acestora. Sanatatea trebuie sa fie pe primul loc in grija statului, insa lipsește cu desavarșire in multe din satele romanești. Mii de oameni necajiți, din sate uitate de lume, in care nu exista asistența…