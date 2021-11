Secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța a ramas marturia infernului prin care zeci de pacienți au trecut in urma cu aproximativ doua luni. Paturile și echipamentele arse sunt și acum in salonul morții, iar stalpii de rezistența ai cladirii au fost macinați de temperaturile extreme. Constructia veche de 85 de ani are nevoie de reparații urgente, de autorizații ISU și abia spre finalul anului viitor ar putea fi data din nou in folosința. Secția care a ars a fost complet sigilata pana la inceperea lucrarilor. Potrivit autoritaților, cladirea a fost construita in…