Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 11 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca nu exista probleme in spitale, deși cazurile de gripa si alte infectii virale respiratorii sunt tot mai numeroase. El a precizat ca sectiile destinate pacientilor aceste probleme sunt ocupate in proportie…

- Anul 2023 va fi unul in care va incepe insanatoșirea sistemului sanitar romanesc, iar efectele vor aparea in cațiva ani, odata cu finalizarea investițiilor ce vor fi incepute in acest an. Iar investițiile vor fi semnificative. Numai prin Planul Național de Redresare și Reziliența vor fi finanțate proiectele…

- Este posibil ca joi sa fie declarata oficial epidemie de gripa in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat la Digi24 ca maine ar fi a treia saptamana de creștere susținuta a cazurilor. Ministrul a anunțat și ce masuri ar putea fi luate și s-a referit in primul rand la masuri in spitale.…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca a implementat primul sistem de telemedicina din specialitatea anesteziei si terapiei intensive (ATI) din Romania, in urma proiectului european ”ICU4COVID”, relateaza News.ro. In cadrul acestui sistem, specialisti de la spitale renumite pot viziona datele…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a implementat cu succes primul sistem de telemedicina din specialitatea anesteziei și terapiei intensive (ATI) din Romania, in urma implementarii proiectului european „ICU4COVID”.

- Universitatea de Vest din Timișoara a fost inclusa in ranking-ul RUR Subject Rankings, realizat la Moscova, ediția 2022, regasindu-se in toate cele șase secțiuni ale clasamentului – științe umaniste, științe ale vieții, științe naturale, științe tehnice, științe sociale si științe medical – pe poziții…

- Programul Sanatate 2021 – 2027 (PS), aprobat la sfarsitul lunii noiembrie de Comisia Europeana, dispune de o alocare totala de valoare de 5,8 miliarde de euro ce cuprinde finantare FSE+ si FEDR, precum si o componenta de imprumut de 2 miliarde de euro, realizat prin intermediul Bancii Europene de Investitii.…

- Ministerul Sanatații organizeaza, in perioada 23 octombrie–10 decembrie, vizite in vederea schimbului de experiența pentru 40 de medici și asistente medicale, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din București, Romania. Medicii și asistentele medicale lucreaza in echipe,…