Spitalele din Gaza abia fac fata loviturilor aeriene si blocadei. Un oficial lanseaza un apel de ajutor

- In timp ce locuitorii din Gaza se pregatesc pentru o ofensiva terestra israeliana, dupa mai multe zile de lovituri aeriene intense si blocada, ca raspuns la atacul gruparii militante palestiniene Hamas, un oficial din Ministerul Sanatatii local, Ashraf Al-Qidra, se intreaba cum vor face fata spitalele.…

- Un inalt responsabil Hamas a fost ucis in atacurile israeliene de noaptea trecuta asupra pozițiilor teroriștilor palestinieni din Fașia Gaza. Acesta ar fi coordonat atacurile comise de Hamas asupra teritoriului israelian.

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…

- Cum arata situatia in spitalele din Israel, dupa atacul Hamas, a relatat, la TVR Info, dr. Herman Tzvika Berkovits, medicul oficial al premierului israelian. Din pacate, spitalele sunt pline de raniți, aproximativ 1.900 de raniți, se apropie deja de 2000 de raniți, aproximativ 350 raniți sunt intr-o…

- Ministerul Sanatații a informat astazi ca trei pacienti care au fost raniti in urma exploziilor ce au avut loc in localitatea Crevedia, pe 28 august, si care au fost transferati in strainatate sunt in continuare intubati si ventilati mecanic. Potrivit sursei citate, unul dintre pacientii transferati…

- Spitalele din regiunile italiene cele mai afectate de canicula se confrunta cu o inmultire a urgentelor legate de temperaturile ridicate, potrivit declaratiilor unor medici, informeaza Reuters miercuri.Temperaturile s-au mentinut extrem de ridicate in cea mai mare parte a tarii la o zi dupa ce temperaturi-record…