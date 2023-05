Stiri pe aceeasi tema

- SIE a lansat o licitație electronica pentru a cumpara medicamente in valoare de peste șapte milioane de lei. Printre produsele farmaceutice solicitate se numara antidiareice, diuretice, antiinfecțioase și antiseptice pentru ginecologie, precum și preparate impotriva anemiei.Serviciul de Informații…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala pe 1 mai, cand se sarbatoreste Ziua Internationala a Muncii, care este zi libera legala, a informat, marti, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

- Experiența mea in crearea unui album foto personalizat Intotdeauna am fost un fan al fotografiei digitale. Ușurința cu care poți face clic și edita fotografii este pur și simplu magica. Dar, cu timpul, am inceput sa simt ca lipsește ceva. De fiecare data cand parcurgeam galeria foto a telefonului meu,…

- Razboiul dintre statul roman și grupul OMV Petrom pe tema taxei de solidaritate a intrat intr-o noua faza. Daca tot refuza sa achite aceasta contribuție, susținand ca nu se incadreaza in cifra de afaceri prevazuta in regulamentul european prin care a fost

- ”Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in anul 2022, s-au cifrat la 126,7 miliarde lei, in crestere cu peste 14% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2021. Imprumuturile noi accesate de segmentul neguvernamental au totalizat 110,5 miliarde lei…

- Fie ca ne place sau nu trebuie sa recunoaștem ca traim intr-o epoca in care nu ne mai putem imagina viața fara smartphone-uri, care au devenit instrumente extrem de folositoare care ne ajuta sa fim in permanența informați, sa socializam, sa facem cumparaturi ori sa platim facturi din confortul de acasa…

- „Conform datelor primite de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse, armata americana recruteaza activ militanți din grupurile jihadiste afiliate Statului Islamic și Al-Qaeda, care sa comita atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei și in țarile CSI”, se arata in comunicat.In luna ianuarie a…

- Ministerul Justiției urmeaza sa ii achite fostei magistrate Domnica Manole, in prezent președinta Curții Constituționale, prejudicii de 800 de mii de lei, dupa ce a fost judecata pentru pronunțarea unei hotarari care ar fi fost contrare legii, in „dosarul referendumului”. Decizia a fost pronunțata miercuri,…