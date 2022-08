Stiri pe aceeasi tema

- Implanturile oculare realizate din colagenul de porc au redat vederea a 20 de persoane care sufereau de orbire sau de deficiente severe de vedere, potrivit unui studiu publicat in jurnalul stiintific Nature Biotechnology .

- Ploaie torențiala și vijelie la Manastirea Nicula, acolo unde are loc cel mai mare de pelerinaj de Sfanta Maria din regiunea Ardealului. Peste 15 mii de credincioși au sosit deja la manastire, iar mulți dintre ei dorm sub cerul liber sau in cort.Mii de credincioși s-au adunat la Manastirea Nicula pentru…

- Bombardarea instalatiei Centralei nucleare Zaporijjea ”de catre forte armate ucrainene” ”poate fi extrem de periculoasa” si ”ar putea avea consecinte catastrofale intr-o zona vasta, inclusiv pe teritoriul european”, subliniaza in fata presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Kievul…

- Un tren Regio a deraiat, sambata, in judetul Mures, dupa ce a lovit o vaca, fara a exista persoane ranite. In tren nu erau pasageri, ci doar conductorii acestuia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures a transmis ca pompierii din cadrul Detasamentului Tarnaveni au fost solicitati sa intervina,…

- „SRCF Brasov intervine la aceasta ora pentru remedierea unui deranjament la sistemul de alimentare cu energie electrica pe relatia Brasov – Timisu de Sus (si retur), pe ambele fire de circulatie. Din primele constatari ale personalul de specialitate, care a verificat cu drezina pantograf linia de contact…

- ”Plecarea a trei vapoare este planificata multumita muncii intense a Centrului de Coordonare Comuna”, a anuntat Hulusi Akar, fara sa precizeze portul din care pleaca navele. O prima incarcatura de cereale, exportata de catre Ucraina dupa invazia rusa, la 24 februarie, a plecat din portul Odesa luni.…

- Momente de tensiune si panica, marti, pe o strada din Chisinau, capitala Republicii Moldova. Un barbat a semanat teroare printre trecatori, dupa ce, inarmat cu un cutit, a incercat sa-i atace pe cativa dintre ei. The post “Arunca cutitul!”. Un barbat agresiv, inarmat cu un cutit, a incercat sa fuga…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava a transmis primele date referitoare la Bursa generala a locurilor de munca ce a avut loc vineri in Suceava, Falticeni, Gura Humorului și Radauți.Dupa cum s-a vazut destul de clar, bursa, organizata din nou dupa perioada de pandemie, ...