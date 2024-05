Elon Musk plănuieşte construirea unui supercomputer xAI, potrivit The Information Musk a spus ca vrea sa puna in functiune supercomputerul propus pana in toamna anului 2025, adaugand ca xAI ar putea colabora cu Oracle pentru a dezvolta computerul. xAI nu a putut fi contactata imediat pentru comentarii. Oracle nu a raspuns la o solicitare de comentarii a Reuters. Cand vor fi finalizate, grupurile conectate de cipuri – unitatile de procesare grafica (GPU) H100 ale Nvidia – ar fi de cel putin patru ori mai mari decat cele mai mari clustere de GPU care exista astazi, a relatat The Information citandu-l pe Musk dintr-o prezentare facuta investitorilor in mai. Familia H100 de GPU-uri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul model, denumit intern MAI-1, este supravegheat de recent angajatul Mustafa Suleyman, co-fondatorul Google DeepMind si fostul CEO al startupului AI Inflection, se arata in articol, citand doi angajati ai Microsoft care cunosc acest efort. Scopul exact al modelului nu a fost inca determinat si va…

- Companiile au inceput sa discute termenii unui potential acord si modul in care functiile OpenAI ar fi integrate in urmatorul sistem de operare iPhone al Apple, iOS 18, se arata in raport, citand oameni familiarizati cu chestiunea. Apple si OpenAI nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii.…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- Este pentru prima data cand cel mai populat oras din India ocupa primul loc in Asia. In fruntea listei globale a bogatilor pe orase din 2024 se afla New York (119), urmat de Londra (97). In Asia, Mumbai – capitala financiara a Indiei – a avansat cu 92 de miliardari, potrivit Hurun. Urmeaza aproape Beijing…

- Comisia Europeana va anunta, probabil, investigatiile, fie in acelasi timp, fie una dupa alta, rapid, in zilele urmatoare, si va emite decizii inainte ca mandatul sefului antitrust al UE, Margrethe Vestager, sa se incheie in noiembrie, au spus persoanele. Incalcarile DMA ar putea costa companiile pana…

- Autoritatea de reglementare a solicitat inregistrari interne de la actualii si fostii oficiali si directori ai creatoarei ChatGPT si a trimis o citatie companiei in decembrie, se arata in articol, citand persoane care cunosc problema. Investigatia a urmat deciziei fostului consiliu OpenAI, din noiembrie,…