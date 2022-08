Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 1.138 lei pe MWh in luna iunie 2022, valoare cu 200% mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 378 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aplicat sanctiuni contraventionale in cuantum total de aproape 11,2 milioane de lei unui numar de 24 de participanti la piata angro de energie, potrivit unui comunicat al institutiei de reglementare. In perioada 2021 - 2022, ANRE a…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat sancțiuni in valoare de 11,2 milioane de lei unui numar de 24 de companii din domeniul energiei și gazelor, conform unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.ro.ANRE a inființat o direcție de investigații ca urmare a transpunerii…

- Situație fara precedent pe piața carburanților. Prețul benzinei a sarit mult peste 33 de lei. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon. Astfel, benzina A95 se va vinde cu 33 de lei și 23 de bani, cu tocmai 30 de bani mai mult.

- Piata globala de energie este atat de volatila in aceasta perioada, incat nimeni nu poate sti care vor fi preturile peste un an, a afirmat, pentru AGERPRES, Iuliana Panescu, sefa diviziei de trezorerie a companiei Premier Energy. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pretul gazelor importate de Romania s-a majorat de aproape patru ori, intr-un an, arata datele colectate de Ziarul Financiar de la ANRE. In plus, in 2021, Romania a importat cu 70- mai multe gaze decat in 2020. Gazele din Rusia au reprezentat 80- din importuri. „Datele din rapoartele Autoritatii Nationale…

- Pretul petrolului Brent a scazut cu 6 centi, la 107,45 dolari pe baril. Cotatia titeiului WTI a crescut cu 42 de centi, sau cu 0,4%, la 106,13 dolari pe baril. ”Tranzactionarea a fost slaba si nimeni nu stie ce va muta acul”, a spus John Kilduff, partener la Agan Capital din Galena, Illinois. Se anticipeaza…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a obtinut, in primele trei luni ale anului in curs, un profit net de 818,901 milioane de lei, in crestere cu 249,3% fata de perioada similara a anului trecut, cand acesta s-a situat la 234,465 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare raportate Bursei de…