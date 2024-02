Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Aleksei Navalnii, Liudmila Navalnaia, isi exprima vineri durerea dupa anuntarea mortii fiului sau, la varsta de 47 de ani, intr-o inchisoare, in Arctica, relateaza Paris Match. ”Nu vreau sa aud condoleante. Noi l-am vazut in inchisoare, pe 12 (februarie), la o intalnire. Era in viata, sanatos…

- Razboi in Ucraina. O analiza preliminara a concluzionat ca Rusia ar fi lovit saptamana trecuta Kievul cu racheta hipersonica Zircon, prima utilizare a acesteia in razboiul din Ucraina, a declarat luni șeful unui institut de cercetare din Kiev, scrie Reuters, citata de Mediafax. Articolul Rusia ar fi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- ”Sa stiti, capacitatea de tranzit din Portul Constanta ne permite cantitati mult mai mari decat… si sa stiti, noi am facut fata, nu au fost lucruri care au blocat Portul Constanta. Aaa… vedeti anumite cozi pe A2, sa spunem… nu e din cauza ca capacitatea portului de a exporta sau de a importa anumite…

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- Rusia a negat vineri informațiile aparute in Bloomberg, potrivit carora președintele Vladimir Putin a „testat terenul” in ceea ce privește SUA și ca ar fi dat semnale ca ar fi dispus sa discute privind o eventuala incetare a conflictului din Ucraina. Sursele Bloomberg sustin ca Putin „ar putea fi dispus…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania a fost si va ramane alaturi de Ucraina. „Din pacate, anul care a trecut a continuat sa fie marcat de conflicte si situatii complexe, cu impact major asupra relatiilor internationale. Cel de-al doilea an de razboi impotriva Ucrainei a continuat…

- Executivul condus de liberalul Mark Rutte, si-a exprimat vineri preocuparea cu privire la ajutorul militar oferit Ucrainei de Olanda, in cazul in care Geert Wilders și partidul sau de extrema dreapta, care au castigat miercuri alegerile legislative, ar prelua guvernarea, relateaza agentia EFE, potrivit…