- Un ziarist american a fost ucis duminica langa Kiev, anunța The Guardian, care citeaza șeful poliției regionale. Presa internaționala relateaza ca este vorba de Brent Renaud, in varsta de 51 de ani, ucis dupa ce militarii ruși au deschis focul asupra mașinii in care se afla acesta, in zona localitații…

- Purtatorul de cuvant al administrației de la Kiev, Sergii Nykyforov, a anunțat pe Facebook ca o bucata de racheta, cel mai probabil ruseasca, a fost lansata inspre reședința prezidențiala a lui Volodimir Zelensky. ”Un fragment de racheta, probabil de la o racheta rusa, a aterizat in curtea resedintei…

- Unul dintre jurnaliștii Sputnik din Republica Moldova, Andrei Porubin, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca alți șapte colegi, alaturi de el, și-au dat demisia din redacție. Ziaristul susține ca este vorba despre aprape intreaga redacție Sputnik din Republica Moldova. „Exista momente in viața, cand…

- NATO iși inchide temporar biroul din capitala ucraineana Kiev și iși muta personalul la Bruxelles și Liov, care se afla la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Polonia, a confirmat un purtator de cuvand al Alianței Nord-Atlantice pentru publicația norvegiana Verdens Gang (VG). „NATO și statele…

- Organizatia PNL Arges a anuntat organizarea unui concurs la care se pot caștiga ii tradiționale, de Dragobete. Poate participa insa doar cine da like la pagina oficiala a filialei si la pagina Alinei Gorghiu, care este presedinte interimar la PNL Arges. ”Esti din Arges? Esti indragostit? Atunci avem…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- Mihai Chirica, primarul Iașiului, s-a autosuspendat din funcție pentru urmatoarele 60 de zile, dupa ce procurorii DNA au anunțat ca au instituit masura controlului judiciar asupra sa. Edilul a anunțat ca va contesta masura impusa de anchetatori. Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași a transmis…

- Consilierul PMP Mogosoaia, Dinu Gheorghe, a renuntat la demisia anuntata pe pagina de Facebook a partidului, in urma scandalului in care a fost implicat alaturi de un liberal. Cei doi au luat parte la o altercatie cu o consiliera de la USR, care i-a acuzat ca au agresat-o, verbal si fizic, joi seara,…