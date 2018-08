Stiri pe aceeasi tema

- O familie de tineri din Alba Iulia are nevoie de ajutor pentru realizarea unei intervenții chirurgicale și șansa la viața a baiețelul lor nenascut inca. Vestea venirii pe lume a propriului copil este motiv de bucurie pentru viitorii parinți. La fel s-a intamplat și pentru Adriana și Oliviu, doi tineri…

- Numele lui este Gheorghe, locuieste in comuna Danicei, judetul Valcea. Are doar 39 de ani, 3 fete (6, 15, respectiv 16 ani). La o banala ecografie facuta din intamplare a aflat ca are ceva la pancreas, fiind indrumat catre RMN. De aici, viata lui s-a schimbat complet. In urma unei biopsii a primit diagnosticul…

- Vrei sa-i ajuți pe barbații speciali din viața ta sa devina mai organizați? Atunci, nu trebuie decat sa le cumperi niște cadouri, pe care le pot folosi ca sa descopere ce inseamna ordinea și disciplina. Ei pot deveni mai organizați doar daca aleg sa-și dezvolte niște obiceiuri sanatoase. Descopera,…

- Pe listele de asteptare pentru un transplant se afla, in permanenta, aproape 5.000 de romani. Viata lor depinde de putinele spitale si echipe care sunt pregatite sa faca astfel de operatii, dar si de donatori. Prelevarea de organe este partea cea mai dificila a transplantului. Medicul oradean Carmen…

- Dornica sa isi depaseasca limitele profesionale, Alina a marturisit ca a ales sa plece in urma cu cativa ani in Cipru pentru a se dedica trup si suflet carierei sportive si sa ajunga cat mai rapid la performanta visata, scrie kanald.ro. Alina a declarat ca declicul s-a produs in momentul in…

- Zilnic, zeci de copii sunt abandonati pe un pat rece de spital de cele care ii poarta noua luni in pantece si ii aduc pe lume. Mama. Acesta ar trebui sa fie cuvantul, dar e greu de gasit si rostit intr-o asemenea poveste.

- La doar 17 ani, Alexandru Zaharia a primit un diagnostic sumbru din partea medicilor care l-au supus mai multor analize. Vestea ca sufera de o boala necruțatoare a cazut ca un fulger peste familia tanarului. Acum, ultima lui șansa la viața este o intervenție chirugicala intr-o clinica din Israel, pe…