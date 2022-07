Stiri pe aceeasi tema

- La aproape cinci luni de la inceputul invaziei ruse, confruntarile continua in Ucraina. "Nu trece o zi fara bombardamente rusesti", deplangea situatia presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, marti, 12 iulie. Unii vad totusi semne de oboseala din partea armatei lui Putin, scrie La Libre, citat…

- Africa este „ostatica” a invaziei ruse in Ucraina, care este la originea puternicelor tensiuni de pe piata cerealelor menite exportului pe continent, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „Africa este ostatica celor care au inceput razboiul impotriva statului nostru”,…

- Blocarea Marii Negre de catre forțele președintelui rus Vladimir Putin este menita sa impiedice aprovizionarea cu cereale a Africii și Asiei, provocand foamete in țarile de pe cele doua continente, lucru care va genera milioane de refugiați și instabilitate in Uniunea Europeana. Aceasta este opinia…

- Belarusul va permite tranzitul cerealelor Ucrainei catre porturile Marii Baltice daca i se permite sa expedieze marfuri din aceste porturi, a spus liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașensko, citat de agenția de stat Belta, potrivit The Guardian . ”Acum toata lumea cauta logistica… Bine, putem vorbi.…

- "In prima faza, Forțele Armate ale Ucrainei au aplicat o lovitura absoluta inamicului, astfel ca aceasta s-a incheiat cu victoria Ucrainei, pentru ca trupele ruse nu au reușit sa-si atinga obiectivele cheie" - a subliniat Hanna Maliar, potrivit Rador care citeaza agenția de presa RBC.Potrivit acesteia,…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…

- Aproape 40 de tari se reunesc, marti, in Germania, la invitatia Statelor Unite, pentru a intari apararea Ucrainei care, potrivit secretarului de stat american al Apararii Lloyd Austin "poate castiga" in fata Rusiei, daca i se ofera mijloacele. In momentul in care Rusia vizeaza controlul total al sudului…