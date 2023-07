Stiri pe aceeasi tema

- Apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari a fost contaminata cu Escherichia Coli, o bacterie care poate cauza boli intestinale. In weekend, nivelurile au ajuns la peste 1.300 de unitați, in Navodari, anunța presa romana citata de Noi.md {{687284}}Cel mai mare nivel al acestei bacterii din aceasta…

- Risc ridicat de mai multe boli grave in Arad, dupa inundațiile din ultima perioada. Avertismentul a fost lansat de catre reprezentanții DSP Arad. Specialiștii de la Direcția de Sanatate Publica din Arad au transmis oamenilor din zonele afectate grav de inundații ce sa faca și, mai important, ce sa nu…

- Calitatea apei marii este excelenta pentru imbaiere pe intreg litoralul romanesc, potrivit rezultatelor obtinute de Directia de Sanatate Publica Constanta in urma analizelor efectuate pe probe de apa, relateaza Agerpres. Primaria Constanta a informat, joi, printr-un comunicat de presa, ca analizarea…

- Situatia COVID-19 pe judetul Iasi atinge cifre record, dar negativ de aceasta data. Constant, Directia de Sanatate Publica Iasi anunta ca sunt circa 10 persoane infectate pe zi, din peste 200 de teste efectuate. Aceleasi niveluri se inregistreaza in momentul de fata si in cazul gripelor si al virozelor…