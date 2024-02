Stiri pe aceeasi tema

- “Ma aflu astazi intr-o vizita de lucru in judetul Constanta si incep la Eforie participand la receptia a doua perimetre de plaja, la terminarea lucrarilor. Discutam de o plaja care in anii trecuti nici macar nu a existat. Atat in spatele meu, cat si in fata, marea ajungea aproape pana in dig, iar astazi…

- La Dialogurile Puterii, ministrul Mediului, Mircea Fechet, iși propune sa rezolve problemele cetațenilor cu Urșii Carpatini. Din poarta-n poarta, Ursul Carpatin, prin parcuri, rezervații, la deal și la campie, in curțile oamenilor, doar plimbat, dar nu suficient ca noi, oamenii, sa ne simțim in siguranța.…

- Mircea Fechet a prezentat un nou program care vine sa ajute fermierii din Romania, mai ales in contextul nemulțumirilor exprimate de protestatari in ultimele zile. Ministrul mediului a anunțat ca intr-o faza incipienta este programul Rabla la tractoare si masini agricole, un program despre care s-a…

- Ministrul mediului, Mircea Fechet, a explicat sambata la Digi24, dupa ce o barja incarcata cu ingrașaminte s-a scufundat in Serbia, ca estimarile specialiștilor romani arata ca riscul unei eventuale poluari pe teritoriul Romaniei este minim.

- Liderii liberali nemteni, alaturi de ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, au fost recent in vizita la Fabrica de vopseluri Kober. “Vizita noastra la fabrica de vopseluri Kober a demonstrat inca o data importanța susținerii antreprenoriatului și a mediului de afaceri. Aceasta fabrica,…

- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei.”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat luni, la inaugurarea primei statii de stocare si numarare a ambalajelor colectate prin Sistemul Garantie Returnare, inaugurata la Bontida (Cluj), ca sistemul Garantie-Returnare, care va demara peste 3 zile, este probabil primul parteneriat public-privat…

- Marcel Ciolacu l-a rugat pe ministrul Mediului sa foloseasca fiecare zi ramasa pentru a explica public importanta acestui program si modul in care se deruleaza. „Sunt alocate peste 85 de milioane de euro. Ne propunem sa colectam sapte miliarde de deseuri care sa fie reciclate anual. Il rog pe ministrul…