Stiri pe aceeasi tema

- Dupa reamenajarea plajelor din celebra stațiune Mamaia, mulți turiști au fost nemulțumiți de modul in care autoritațile au decis aceste reamenajari. Se pare ca dezatrul este cu mult mai mare, iar in acest sezon estival, romanii ar putea sa ramana fara plaja in aceasta vara, la Mamaia.

- Incepand cu data de 23 februarie 2024, CSM a decis delegarea in functia de procuror sef al DNA Constanta a lui Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Mihai Alexandru Stanciu a preluat sefia DNA Constanta, de la procurorul Andrei Bodean, care a…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.In prima zi a intervalului, media maximelor va fi de 8...9 grade, iar a minimelor de 2...3 grade, dupa care, pentru scurt timp, vremea se va raci si se vor inregistra…

- Pe litoralul romanesc, patronii de terase și-au impachetat numele firmei in celofan și l-au lasat sa hiberneze, astfel incotoșmanat, in bataia brizei. Șezlongurile zac in stive, invelite in nisip. Revelionul a mai animat peisajul, dar odata cu intoarcerea turiștilor acasa, la malul marii se lasa așteptarea…

- Hotelurile de pe litoral din Mamaia sau din Eforie Nord au pregatit oferte pentru toate buzunarele pentru cei care vor sa petreaca Anul Nou la malul marii. O cina cu specific pescaresc sau un pachet complet de Spa Wellness sunt cateva dintre atractiile locale. Sorin Cealera relateaza: Dorinta de a vedea…

- Vicecampioana europeana in 2023 cu echipa, Elizabeta Samara, 34 de ani, va fi din nou acasa de Craciun dupa cațiva ani buni. Familia are și o tradiție care dateaza din copilaria sportivei Anul 2023 e pe cale sa se incheie, urmeaza 2024, cu provocarile lui, calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris…

- Cei care vor sa aiba parte de liniste si de un Craciun intr-un cadru…neconventional, merg la mare, departe de statiunile aglomerate de la munte. Hotelurile sunt deschise pe tot parcursul anului si au pachete special concepute pentru cei care vor sa se odihneasca si sa se bucure de un rasfat culinar.…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.ANM a facut estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 18 ndash; 31 decembrie 2023Valorile termice diurne vor fi in crestere treptata…