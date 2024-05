Stiri pe aceeasi tema

- FoodIntelForum AQUA Carpatica progreseaza. Conducatori de varf din business, autoritați centrale, mediul academic de varf se dueleaza. Experți din HoReCa și Retail dezbat trendurile, prefigureaza profiturile și dezvoltarea constanta in tehnologie și agricultura. Discutam și despre concepte noi de retail,…

- Virusul a fost detectat in randul bovinelor de lapte din noua state, de la sfarsitul lunii martie. Oamenii de stiinta au spus ca in opinia lor focarul este mai raspandit, pe baza constatarilor Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA privind particulele H5N1 gasite in aproximativ 20% din…

- Saptamana Luminata este cea care urmeaza dupa Invierea lui Iisus Hristos. In tradiția greaca se mai numește și Saptamana reinnoita, deoarece intreaga creație renaște. In popor exista credinta ca in Saptamana Luminata Raiul se deschide tuturor.

- Pe 17 aprilie am sarbatorit Ziua Țaranilor și Țarancilor, inaugurata de mișcarea rurala Via Campesina din Italia, in anul 1966. Preluata și de asociația țaranilor din Romania, Eco Ruralis, sarbatoarea a reunit zonele rurale cu zonele urbane, in cadrul unirii țaranești globale impotriva sistemelor agricole…

- Ornamente de piatra gasite in jurul craniilor scheletelor descoperite intr-un cimitir vechi de 11.000 de ani din sud-estul Turciei demonstreaza ca oamenii din preistorie erau preocupați de imaginea de sine și iși faceau piercinguri in buze și urechi, au decoperit arheologii, scrie Reuters.

- Nicolae Ciuca, liderul PNL, a luat cuvantul duminica, in Ianca, județul Braila, cu ocazia anunțarii candidaților partidului pentru alegerile locale. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a subliniat importanța dialogului intre politicieni și cetațeni, evidențiind necesitatea de a comunica realizarile guvernarii…

- Omenirea cauta soluții Potrivit ONU, tarile trebuie sa dubleze, pana in 2030, productivitatea si veniturile micilor producatori de alimente in scopul eliminarii foametei si pentru a sigura accesul tuturor oamenilor la hrana. Rezerva trebuie sa creasca. Deja unul din noua oameni nu are suficienta hrana,…

- Vazuta ca cea mai mare invenție, de dupa calculator, in domeniul IT, interfața ChatGPT a caștigat teren rapid in toata lumea, insa se pare ca nu este chiar perfecta. ChatGPT a luat-o razna! Timp de cateva ore, cea mai populara interfața a inteligenței artificiale nu a fost capabila sa ofere raspunsuri…