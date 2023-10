Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Chișinau, peste 50 de delegații - prieteni și parteneri ai țarii noastre - au participat la cea de-a patra reuniune a Platformei de Sprijin pentru Moldova. Președinta Maia Sandu a apreciat ajutorul prietenilor Moldovei datorita carora in țara noastra au fost posibile lucruri care pareau irealizabile…

- Dinamica comerțului Rusiei cu toate țarile CSI, cu excepția Moldovei, este pozitiva in acest an, a declarat pentru TASS șeful interimar al Serviciului Federal Vamal (FCS) al Rusiei, Ruslan Davydov.

- Cabinetul de miniștri s-a intrunit intr-o noua ședința. Printre proiectele aprobate se numara contractarea unui credit de 40 de milioane de euro de la Agenția Franceza pentru Dezvoltare, precum și contractarea unui avocat pentru a apara interesele Moldovei in instanțele din SUA.

- Au cantat, au citit versuri și au depanat amintiri. Dumitru Matcovschi, poetul-martir al Basarabiei, a fost omagiat la zece ani de la trecerea sa in eternitate. In satul sau de baștina, Vadul-Rașcov, a avut loc festivalul concurs național de poezie și cantec „Dumitru Matcovschi”, transmite Știri.md …

- Cu puțin peste un an in urma, DAAC Hermes a deschis ușile unui nou centru auto GEELY. Astazi GEELY se numara printre primele 8 cele mai bine vandute marci auto din Moldova, in septembrie depașind marca de 400 de mașini vandute din August 2022. In aceasta perioada, au fost colectate multe recenzii pozitive…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continua seria „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, prezentand vizitatorilor in perioada 27 septembrie – 17 decembrie 2023, la Palatul Culturii din Iași, micro-expoziția „Din intimitatea saloanelor boierești: fructiera de la Palatul…

- Bucecea, un oraș mic din județul Botoșani, va deveni un adevarat model de utilizare a energiei verzi in nordul Moldovei. Bucecea va beneficia de un parc fotovoltaic de mari dimensiuni, dar și un parc eolian.

- ANM vine cu vești proaste. Au fost emise atenționari cod galben și cod portocaliu de instabilitate accentuata și averse torențiale. Care sunt zonele vizate și cat se va menține vremea rea? Potrivit ANM este cod galben de vant și instabilitate atmosferica, de duminica, de la ora 12:00 pana luni, la ora…