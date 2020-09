Speak și Ștefania, testați pentru COVID. Care este rezultatul! Speak și Ștefania, testați pentru COVID. Care este rezultatul! Speak și Ștefania, testați pentru COVID. Cei doi se numara printre vedetele intrate in izolare dupa ce Nea Marin a fost depistat pozitiv cu temutul virus. Totul in timpul filmarilor pentru un nou proiect al postului tv Antena 1. Nou focar de coronavirus printre vedete. Alex Velea, Speak și Ștefania, in izolare Atat vedetele invitate in cadrul show-ului, cat și echipa de producție, au intrat in izolare. Speak și Ștefania nu au prezentat pana in prezent niciun simptom specific infecției cu COVID. Cu toate astea, au decis ca cel mai bine… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Speak și Ștefania au fost nevoiți sa faca testul pentru a afla daca s-au infectat cu SARS-CoV-2, dupa ce Nea Marin a fost depistat pozitiv. Cel mai indragit cuplu din showbiz-ul romanesc a participat recent la filmarile pentru emisiunea “Poftiți pe la noi”, care urmeaza sa fie difuzata la Antena 1.…

- Nea Marin a fost testat pozitiv in timp ce se afla la Techirghiol, unde filma pentru noul sezon al unei productii ce urma sa fie difuzata anul viitor, la Antena 1. Filmarile au fost sistate pe timp nelimitat dupa ce vedeta de televiziune a fost depistata cu COVID-19. Nea Marin a confirmat pentru Libertatea…

- Nou focar de coronavirus printre vedete. Alex Velea, Speak și Ștefania, in izolare Nea Marin a fost confirmat cu COVID-19. Așa ca filmarile pentru proiectul de televiziune in care acesta era implicat au fost sistate. Iar intreaga echipa a intrat in izolare. Nea Marin a fost testat pozitiv chiar in timpul…

- Nea Marin a fost depistat pozitiv cu coronavirus, dupa ce si echipei de filmari i-au fost efectuate teste in acest sens. Realizatorul emisiunii de divertisment ”Poftiti pe la noi: Poftiti la Nea Marin”, a facut primele declaratii, dupa ce a fost confirmat.

- Un nou focar de Covid-19, la Antena 1. Marin Barbu alias Nea Marin a fost confirmat cu Coronavirus, scrie Libertatea. Filmarile emisiunii au fost suspendate, iar staff-ul a intrat in izolare.Nea Marin a fost testat pozitiv pe cand se afla la Techirghiol, unde turna pentru noul sezon al unei…

- Marin Barbu, cunoscut in showbi drept Nea Marin, a aflat ca a contractat virusul dupa ce a petrecut mai multe zile la Techirghiol, o zona in care s-au facut recent filmari pentru show-ul "Poftiți pe la noi", care urmeaza sa fie difuzata la Antena 1. BILANT CORONAVIRUS 5 SEPTEMBRIE: 1.269 de…

- Filmarile au fost sistate pe timp nelimitat dupa ce vedeta de televiziune a fost depistata cu COVID-19. Nea Marin a confirmat pentru Libertatea ca este infectat cu coronavirus si ca filmarile la emisiune au fost sistate. Intreaga echipa este acum in autoizolare, printre care Speak si Stefania, prietena…

- Nea Marin a fost testat pozitiv in timp ce se afla la Techirghiol, unde filma pentru noul sezon al unei producții ce urma sa fie difuzata anul viitor, la Antena 1. Filmarile au fost sistate pe timp nelimitat dupa ce vedeta de televiziune a fost depistata cu COVID-19. Nea Marin a confirmat pentru Libertatea…